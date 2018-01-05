Черновицкий депутат объяснил, откуда у него 63 квартиры

Депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа объяснил, откуда в его собственности взялись 63 квартиры.



На своей странице в Facebook он пояснил, что они с отцом имеют строительный бизнес.

"В отношении недвижимости, находящейся в моей собственности, хочу отметить, что с 2003 года я вместе с отцом занимаемся строительным бизнесом. Кроме того, что строим жилье для людей, мы создаем рабочие места, регулярно платим налоги. Мы строители, мы не покупаем квартиры, мы их строим", - написал в соцсети Скрипа.

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Ранее СМИ сообщили о том, что в течение одного года Скрипа приобрел 63 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения. При этом за один день он приобрел 31 квартиру.