Бывшему "министру здравоохранения" Крыма сообщили о подозрении в госизмене

Бывшему так называемому "министру здравоохранения" подконтрольного Кремлю "правительства" в оккупированном Крыму Петру Михальчевскому официально сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-секретарь Прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, передает hromadske.ua.

Михальчевского подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена).

Подозреваемый ознакомился с документом и подписал его в присутствии своего адвоката в прокуратуре Автономной республики Крым. Далее будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

В прокуратуру Михальчевский явился с адвокатом, после того, как сегодня СБУ провела обыски в его киевском доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время аннексии Крыма Россия рассылала военным ВСУ поддельный приказ о сдаче оружия

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно принимал участие в создании незаконных органов власти на временно оккупированном Россией полуострове.

В рамках уголовного производства по статьям 110 и 111 Уголовного кодекса Украины в его временном жилье в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие сотрудничество Михальчевского с оккупационными властями.