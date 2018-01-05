Регистрация на пробное ВНО стартует 9 января

Пробное тестирование по украинскому языку пройдет 24 марта, по остальным предметам – 31 марта

Регистрация для участия в пробном Внешнем независимом тестировании (ВНО) в 2018 году стартует 9 января и продлится до конца месяца. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Зарегистрироваться для участия в пробном тестировании можно будет до 31 января.

Сдать пробное ВНО по украинскому языку можно будет 24 марта, а по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках - 31 марта.

Участие в пробном Внешнем независимом тестировании в 2018 году является платным.

Утвержден также и график проведения ВНО-2018. Будущие абитуриенты будут проходить тестирование с 22 мая по 13 июня.