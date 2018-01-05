Порядок возле храмов на Рождество обеспечат более 18 тыс. правоохранителей

Среди полицейских будут взрывотехники и кинологи

На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.

Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.

По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.

Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Полицейские уже обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.