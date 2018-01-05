Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порядок возле храмов на Рождество обеспечат более 18 тыс. правоохранителей
Порядок возле храмов на Рождество обеспечат более 18 тыс. правоохранителей
Фото: Пресс-служба МВД

Порядок возле храмов на Рождество обеспечат более 18 тыс. правоохранителей

Среди полицейских будут взрывотехники и кинологи

05.01.18 14
000

На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.

Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.

По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.

Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Полицейские уже обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Рождество без Христа. Как нацисты пытались переделать христианский праздникУбийство Ноздровской: полиция воссоздала ход событийРождество в Киеве: программа праздничных мероприятий

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 2201
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7470
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 8070
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 12253
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 4045
  6. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2646
  7. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 2058
  8. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1490
  9. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1905
  10. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2697
  1. США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor 26270 / 33079
  2. Volkswagen и Adidas ответили на обвинения Украины 5627 / 6448
  3. Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 4378 / 6576
  4. Саакашвили назвал свой приговор "противоречащим здравому смыслу" 2575 / 2876
  5. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 2482 / 15045
  6. Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы 2218 / 2342
  7. Опубликован список мировых знаменитостей, которые могут умереть в 2018-м 1932 / 2171
  8. Городская власть Киева может переехать с Крещатика 1849 / 2207
  9. Бывший гражданский муж Ноздровской рассказал о версиях ее убийства 1321 / 1494
  10. На США и Канаду обрушились экстремальные снегопады и морозы 1299 / 1698
  1. США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor 44 / 33079
  2. Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 31 / 6576
  3. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 13 / 2961
  4. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 11 / 7470
  5. Ілловайські котли. Чим відрізняється дорожня карта України від німецької 9 / 1069
  6. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 6 / 2182
  7. В погоне за "Золотыми глобусами". Как заработать на "репетиции "Оскара" 5 / 1084
  8. Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы 5 / 2342
  9. Городская власть Киева может переехать с Крещатика 5 / 2207
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.