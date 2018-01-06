Игра в наперстки. Когда будет принят закон о реинтеграции Донбасса

В лагере провластных парламентских фракций уверяют: закон о реинтеграции Донбасса будет принят сразу после новогодних каникул ВР, однако эксперты убеждены, что это лишь игра на публику

После более чем двухнедельных новогодне-рождественских каникул парламентарии рассмотрят во втором чтении один из самых резонансных законопроектов — "О государственной политике по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Во всяком случае прежде чем уйти в отпуск в этом уверял журналистов в кулуарах Верховной Рады спикер Андрей Парубий. По словам председателя ВР, депутаты приступят к рассмотрению документа, инициатором которого является президент Петр Порошенко, уже в первый день работы в 2018 году — во вторник, 16 января.

Более неопределенно о судьбе законопроекта высказалась вице-спикер (БПП) Ирина Геращенко: "Мы во втором чтении проголосуем этот закон, но когда это будет стратегически выгодно Украине, чтобы Украина выиграла". Именно Геращенко призвала коллег отстрочить дебаты и голосование по этому законопроекту (ожидалось, что в сессионный зал документ будет внесен в конце декабря 2017 года), поскольку это, по мнению вице-спикера, могло сорвать процесс обмена военнопленными. В конечном счете, "реинтеграционный" законопроект таки отложили, правда, как уверяют представители провластных фракций, не надолго.

"Я думаю, уже 16 января мы приступим к рассмотрению законопроекта во втором чтении. На сегодняшний день мы имеем поддержку не менее пяти фракций, но надо понимать, что для результативного голосования депутаты физически должны присутствовать в сессионном зале", — заявил народный депутат от БПП, секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник.

Операция-реинтеграция: как это было

Напомним, в первом чтении законопроект №7163, регулирующий госполитику в отношении неподконтрольных Киеву территорий депутатский корпус 233 голосами "за" принял в первом чтении 6 октября. Сказать, что голосование проходило в неспокойной атмосфере — ничего не сказать. Тогда ряд противников документа из разных фракций пытались заблокировать трибуну, а внефракционный депутат Юрий Левченко, представляющий ВО "Свобода" бросил в сессионном зале дымовую шашку. "Сжег бы эту Верховную Раду, если она и дальше будет принимать антиконституционные законы!" — заявил тогда парламентарий. Депутата возмутила главная новация законопроекта, а конкретно — передача власти на оккупированных территориях военным (сейчас решения принимает также МВД, СБУ) во главе с Петром Порошенко.

По словам председателя ВР, депутаты приступят к рассмотрению документа уже в первый день работы в 2018 году — во вторник, 16 января

Также недовольство, и не только Левченко, но и многих других владельцев мандатов, вызвал еще один закон (за него проголосовали 229 депутатов), предусматривающий продление особого статуса ОРДЛО еще на год. К примеру, депутат Мустафа Найем заявил следующее: "В действительности никому не нужны ни закон о статусе оккупированных территорий, ни закон о реинтеграции. Критично важным для Петра Порошенко было принять закон о внедрении особого статуса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Все остальное оказалось блефом. Никого не интересуют ни люди Донбасса, ни военнослужащие, ни истинное положение вещей на подконтрольных и оккупированных территориях. Этот закон они даже не довели до конца, бросили в первом чтении".

Хождение по комитетским мукам

После длительных дискуссий 17 ноября комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал одобрить законопроект о реинтеграции. Для доработки документа ко второму чтению была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли не только члены профильного комитета, но и представители МИД, Минюста, СНБО, а также президентской администрации. До вынесения окончательного решения по "реинтеграционному" законопроекту группа провела 10 заседаний, в ходе которых было рассмотрено 673 поправки и предложения, поступившие от более ста народных депутатов. В итоге, 300 из них были учтены, а 373 — отклонены.

Профессор международного права Владимир Василенко, который помогал депутатам усовершенствовать закон, объясняет, что после принятия обновленного документа появится большой шанс, что Россия действительно будет отвечать за свои преступные действия в международных судах: "В законопроекте прописана обязанность Кабинета министров создать межведомственный координационный орган, который бы обобщил правовую позицию Украины в вопросе отпора вооруженной агрессии и ликвидации ее последствий и подготовил консолидированную претензию Украины, как государства подвергшегося агрессии, к России, которая осуществила агрессию".

Среди поправок, которые были одобрены комитетом по вопросам нацбезопасности и обороны, определена четкая дата (ранее этой нормы не было) оккупации РФ украинской территории — это 20 февраля 2014 года. Скандальная поправка о полном разрыве дипломатических отношений с РФ, против которой категорически выступали представители пропрезидентской фракции, все же была отклонена. Также были изъяты все нормы, которые прямо или косвенно могли толковаться, как часть минских соглашений. А вот упоминание оккупации Крыма рабочая группа предложила включить в законопроект (этого не было в проголосованной в первом чтении версии документа).

Также в доработанной версии предусмотрена норма, обязывающая оккупанта полностью отвечать за содержание оккупированных территорий. Помимо этого, понятие "АТО" предлагается заменить на "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

"Критично важным для Петра Порошенко было принять закон о внедрении особого статуса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Все остальное оказалось блефом"

Жаркую дискуссию вызвала коррекция 10-й статьи законопроекта, в которой говорится о полномочиях силовиков на территории, где проводятся меры по обеспечению нацбезопасности и обороны. В частности, автор поправки Сергей Пашинский (Народный фронт) предложил разрешить силовикам в Донецкой и Луганской областях применять оружие, боевую технику и спецсредства, проверять у граждан документы, а в случае их отсутствия – задерживать для установления личности, осуществлять личный досмотр и осмотр вещей, транспортных средств. Жесткая критика предлагаемых нововведений звучала от представителей БПП, которые возмущались, что подобные нормы могут действовать исключительно в условиях военного положения в стране.

В конечном счете в скандальную статью были внесены уточнения. Так, согласно окончательному варианту, территорию, где силовики могут осуществлять вышеописанные действия, определяет руководитель Генштаба, а порядок въезда-выезда граждан и перемещения товаров через линию разграничений — правительство. Обновленную версию статьи поддержали 9 из 10 членов комитета. Показательно, что воздержалась представительница пропрезидентской фракции Ирина Фриз.

Реинтеграционные шансы поют романсы

Несмотря на то, что комитет дал "добро" на принятие закона о реинтеграции, в неформальных беседах представители коалиционных фракций признаются, что закон вряд ли будет принят. "У меня лично есть информация о том, что сразу несколько депутатов потребуют "с голоса" включить в законопроект поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией. В таком случае нам придется прямо в зале определяться, поддерживать эту инициативу или же нет. Если БПП, которая выступает против этой поправки, проголосует против, союзники из Народного фронта непременно обвинят нас в саботаже и "зраде", — отмечает в беседе с Фокусом представитель пропрезидентской фракции.

Следует отметить, что публично топ-спикеры БПП заявляют, что их фракция поддержит законопроект, однако в режиме off record признаются: с подачи Народного фронта окончательная версия президентского законопроекта была настолько искажена, что процесс принятия законопроекта о реинтеграции может затянуться надолго. Один из лидеров фракции БПП в беседе с Фокусом обозначил два сценария, каким образом их фракция может провалить принятие закона в целом, сохранив при этом лицо. Первый: собрав союзников из других фракций ББП проголосует за рассмотрение по отдельности всех более 600 поправок, а это может затянуться надолго. Второй: не накаляя обстановку и публично поддерживая законопроект, нужное количество депутатов от ББП в решающий день голосования может внезапно "заболеть". Что это означает на практике? Согласно регламенту ВР, законопроект, который не наберет достаточного количества голосов на сессии, уже не может на ней рассматриваться повторно. А это значит, вопрос отложится до весны.

"По большому счету, это деструктивный закон, цель которого — сорвать переговоры в рамках минской и нормандской контактных групп. Если в окружении президента будет найдена альтернатива по продолжению переговорного процесса для урегулирования ситуации на Донбассе, закон о реинтеграции будет принят, однако, на мой взгляд, шансы минимальны, поэтому судьба документа весьма печальна", - подчеркнул в комментарии Фокусу политолог Юрий Федорышин.