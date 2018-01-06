Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 6 января
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 6 января
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 2225
- Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7554
- Целую, Витя. Когда бывает стыдно 8173
- Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 12504
- Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 4083
- Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2675
- Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 2076
- Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1503
- Радиация времени. Главные сериалы декабря 1922
- Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2725
- США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor 32771 / 41007
- Volkswagen и Adidas ответили на обвинения Украины 5789 / 6675
- Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 4719 / 7793
- Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 3116 / 15789
- Саакашвили назвал свой приговор "противоречащим здравому смыслу" 2593 / 2891
- Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы 2230 / 2403
- Опубликован список мировых знаменитостей, которые могут умереть в 2018-м 1980 / 2278
- Городская власть Киева может переехать с Крещатика 1923 / 2540
- На США и Канаду обрушились экстремальные снегопады и морозы 1506 / 2253
- Бывший гражданский муж Ноздровской рассказал о версиях ее убийства 1363 / 1558
- США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor 68 / 41007
- Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 35 / 7793
- Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 15 / 3106
- Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 11 / 7554
- Ілловайські котли. Чим відрізняється дорожня карта України від німецької 9 / 1136
- Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 7 / 2210
- Городская власть Киева может переехать с Крещатика 6 / 2540
- Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 5 / 2675
- В погоне за "Золотыми глобусами". Как заработать на "репетиции "Оскара" 5 / 1130
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.