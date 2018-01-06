Тиллерсон: Украина остается краеугольным камнем в отношениях США и РФ

Соединенные Штаты Америки стремятся к улучшению отношений с Россией, но считают, что этого можно достичь, если будет прогресс в отношении Украины.

Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью CNN, передают мировые СМИ.

"Мы должны быть очень открытыми, прямыми и откровенными друг с другом в том, что мы оба, я думаю, что министр иностранных дел Лавров так же настроен на это, чтобы улучшить эти отношения, как и я. Это сложные проблемы, и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина", - сообщил Тиллерсон.

"Мы должны добиться прогресса в Украине", - призвал госсекретарь США.

Ранее Тиллерсон заявил, что у США нет иллюзий относительно сегодняшнего режима в России.

Напомним, США готовят особенно опасный удар по Путину.