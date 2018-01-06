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Ахметов оспорит решение кипрского суда о замораживании активов

Ахметов оспорит решение кипрского суда о замораживании активов
Ринат Ахметов / Фото: politrada.com

Группа СКМ заявляет, что ни прямо, ни опосредованно не участвовала в приватизации Укртелекома в 2011 году

06.01.18 423
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Компания "Систем кэпитал менеджмент" заявила, что оспорит решение кипрского суда о замораживании активов украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820 млн по делу о покупке им "Укртелекома" в 2013 году. 

Об этом говорится в заявлении СКМ относительно предварительного определения суда на Кипре. 

Отмечается, что компания группы СКМ опосредованно приобрела акции Укртелекома у Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации Укртелекома. 

"В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре в отношении некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение", - заявили в СКМ.

В заявлении также отмечается, что группа СКМ ни прямо, ни опосредованно не участвовала в приватизации Укртелекома в 2011 году. 

"Как мы неоднократно заявляли, существующие претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации Укртелекома и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году", - подчеркнули в компании. 

Напомним, 5 января издание The Financial Times сообщило, что районный суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке активов украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820 млн по делу о покупке им Укртелекома в 2013 году. Согласно сообщению, активы заморожены по иску компании Raga Establishment (ранее EPIC Telecom Invest), которая принадлежит бывшему акционеру Родовид Банка бизнесмену Денису Горбуненко. Компания продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за $860 млн, но бизнесмен якобы внес только $100 млн и прекратил платежи. 

Издание отметило, что под "заморозку" может попасть квартира Ахметова в лондонском комплексе One Hyde Park, которая на момент покупки в 2011 году была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании. 

В сообщении отмечается, что бизнесмен может подать апелляцию на решение суда до 8 января. 

В 2011 году компания "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства Укртелеком, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора. 

В мае 2017 года Фонд госимущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании "ЕСУ" и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.

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