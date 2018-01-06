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Ситуация на Донбассе

В ВСУ отрицают существование "Грузинского легиона"

В ВСУ отрицают существование "Грузинского легиона"
Фото: facebook.com/GeorgianNationalLegion

В 54-й ОМБр несут службу иностранцы, но отдельного подразделения никогда не существовало

06.01.18 148
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Руководство 54-й ОМБр ВСУ отрицает существование в составе бригады отдельного "Грузинского легиона". Об этом говорится в заявлении на странице подразделения в Facebook.

"Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины благодарит всех друзей Украины - иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако заявляем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54-й Отдельной механизированной бригады никогда не существовало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько десятков граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в различных подразделениях 54-й ОМБр и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ.

"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", - сказано в заявлении.

Ранее на Facebook-странице "Грузинского легиона" появилось сообщение о выходе в полном составе бойцов подразделения из состава 54-ОМБр.

"Грузинский легион", начиная с 24 февраля 2016 года, находился в составе Вооруженных сил Украины, легион интегрировался в 25-й батальон "Киевская Русь" 54-й ОМБр (3-я рота). 

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