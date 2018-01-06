В 2017 году на изготовление госнаград потратили 20,5 млн грн

Больше всего наград изготовили для участников АТО

Расходы на изготовление государственных наград составили в 2017 году 20,5 млн грн. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Расходы по бюджетной программе на изготовление государственных наград и памятных знаков в 2017 году составляют 20 450,77 тыс. грн", - говорится в документе.

В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий президента.

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Также было изготовлено 56,7 тыс. отличий президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тыс. отличий президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тыс. футляров к наградам.

Напомним, за время проведения АТО государственными и ведомственными наградами отмечены более 56 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины.