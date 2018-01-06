Британия пока не считает возможным введение безвиза с Украиной, - посол

Великобритания не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время. Об этом заявила британский посол в Украине Джудит Гоф в интервью Новому Времени.

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - киллер, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Гоф.

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Кроме того, посол обратила внимание на возможные риски для Украины ввиду усиления в последнее время давления на антикоррупционные органы. По ее словам, это может серьезно отразиться на репутации Украины. Дж.Гоф также отметила, что без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут.

"Здесь представлены многие известные британские компании - Land Rover, JCB, Mark&Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", - привела примеры дипломат.

Напомним, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

"Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", – сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего "агентом российских спецслужб". По данным Геращенко, мужчина был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

Также появилась информация, что киллер, пытавшийся застрелить Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, оказался бандитом из Петербурга Артуром Денисултановым-Курмакаевым по прозвищу "Динго".