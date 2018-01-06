Сегодня боевики нарушили перемирие один раз

Наши военные огонь в ответ не открывали

Несмотря на договоренности о соблюдении перемирия на период новогодне-рождественских праздников боевики продолжают нарушать перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С начала суток, вдоль линии разграничения, зафиксирован 1 обстрел оборонительных укреплений Вооруженных сил Украины со стороны противника. После обеда, боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО у Новолуганского", - говорится в сообщении.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 6 января

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.