Украинские военные предали представителям ОРДЛО тела погибших боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На КПВВ "Станица Луганская" в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация-200" была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества возле города Счастье", - говорится в сообщении.
Напомним, новый этап переговоров по обмену пленными стартует 10 января.