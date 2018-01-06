В Краматорске поймали пиромана, совершившего 27 поджогов ради интереса

В Краматорске Донецкой области полиция задержала 18-летнего парня, который ради развлечения за месяц совершил 27 поджогов в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Пожары устраивал 18-летний житель города с 13 до 21 часа. Попадая в подъезд, он разводил костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале. Как он позже признался правоохранителям, главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога", - говорится в сообщении.

Он также не уходил с места преступления, а внимательно следил за действиями случайных свидетелей и спасателей.

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В течение месяца молодой человек совершил 27 поджогов. Пострадавших в результате его действий нет.

По указанным фактам полиция начала досудебное расследование по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем) УК. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.