АТО: враг провел три обстрела

Вечером 6 января, на Сочельник, в районе проведения антитеррористической операции противник продолжал обстреливать из запрещенного минского договоренностями вооружения позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за прошедшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.

На луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.