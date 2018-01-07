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Ситуация на Донбассе

АТО: враг провел три обстрела

АТО: враг провел три обстрела
Фото: Минобороны

Ранен наш боец

07.01.18 82
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Вечером 6 января, на Сочельник, в районе проведения антитеррористической операции противник продолжал обстреливать из запрещенного минского договоренностями вооружения позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего за прошедшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.

На луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

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