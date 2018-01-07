Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 7 января
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 7 января
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 2280
- Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7720
- Целую, Витя. Когда бывает стыдно 8375
- Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 12810
- Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 4140
- Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2742
- Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 2110
- Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1518
- Радиация времени. Главные сериалы декабря 1952
- Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2793
- Ученые обнаружили доказательства столкновения Земли с огромным астероидом 18388 / 19352
- США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor 14101 / 42844
- Игра в наперстки. Когда будет принят закон о реинтеграции Донбасса 6268 / 7285
- Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 2398 / 8887
- Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 1839 / 2173
- Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 1680 / 16408
- Украденную в Дании самую дорогую в мире бутылку водки нашли пустой на стройке 1229 / 1335
- СМИ обнародовали список активов Ахметова, которые могут быть заморожены по решению суда 1084 / 1259
- ВВС США показали, как перехватывали российские истребители над Балтией 1057 / 1237
- 50 оттенков по-киевски. Что общего у фильма "Свингеры" и учебника по половому воспитанию подростков 1045 / 2097
- США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor 28 / 42844
- Ученые обнаружили доказательства столкновения Земли с огромным астероидом 22 / 19352
- Игра в наперстки. Когда будет принят закон о реинтеграции Донбасса 21 / 7285
- Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 15 / 2173
- Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 8 / 8887
- Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 7 / 1159
- Новый год на Софийской площади встретило рекордное количество человек, - КГГА 6 / 904
- Тиллерсон: Украина остается краеугольным камнем в отношениях США и РФ 5 / 406
- Додону может грозить уголовная ответственность за невыполнение обязанностей 5 / 313
- Украденную в Дании самую дорогую в мире бутылку водки нашли пустой на стройке 4 / 1335
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.