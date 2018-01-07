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Главная » Страна » В Киеве продают автобусные остановки

В Киеве продают автобусные остановки

В Киеве продают автобусные остановки
Фото: Киевпасстранс

На конкурс выставлены 994 объекта

07.01.18 420
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Киевская госгорадминистрация объявила конкурс на привлечение инвесторов по обустройству остановок общественного транспорта. Об этом сообщают Наші Гроші.

Конкурс проводится департаментом экономики и инвестиций КГГА. Согласно документации, опубликованной в газете "Хрещатик", на конкурс выставлены 994 остановки.

Они разделены на два больших лота: первый – 242 остановки и второй – 109. Две трети остановок разбиты на более мелкие лоты по 10-50 шт.

Ориентировочная стоимость каждого остановочного комплекса составляет 355 тысяч грн. В него входит павильон ожидания (15 кв м) – 115 тыс. грн, киоск (до 15 кв м) – 149 тыс. грн, благоустройство территории – 50 тыс. грн, информационное табло – 40 тыс. грн, кнопка тревоги – 1 тыс. грн.

Мероприятия по благоустройству и обустройству остановок включают: обозначение границ остановки общественного транспорта желтой полосой; ремонт или замена твердого покрытия, осуществление мер по предотвращению возникновения луж на территории остановки; установка урн; установка павильона ожидания с местом для сидения; установка киоска по продаже проездных документов, других товаров (оказания услуг).

Киевпасстранс должен освободить 20-метровую зону вокруг остановок от временных сооружений, которые могут помешать выполнению инвестиционного договора.

Однако, в социальной сети Facebook создана группа "Малый бизнес Украины Объединяйся", которая выступает против конкурса.

Участники выдвигают претензии к условиям конкурса – невозможности для малого бизнеса собрать достаточно средств для инвестирования, большие пакеты объектов и отсутствие возможности инвестировать в одну или несколько остановок.

Кроме инвестирования в остановки общественного транспорта, победители конкурсов должны сделать и ряд других взносов.

Победитель конкурса должен заплатить Киевпасстранс взнос на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева. Размер этого взноса является основным критерием для определения победителя.

В случае успешного проведения конкурса по всем лотам, во все остановки будет инвестировано не менее 353 млн грн. Коммунальщики получат не менее 11 млн грн на инфраструктуру и не менее 3,5 млн грн на подготовку самого конкурса.

Напомним, в 2012 году Киевская горгосадминистрация передала 228 подземных переходов Киева в пользование частным инвесторам. Большинство подземных переходов были оборудованы местами для незаконной торговли, что стало поводом судебных разбирательств. 4 из 5-ти инвестиционных договоров признаны недействительными Верховным судом и по этому поводу ведется уголовное производство.

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