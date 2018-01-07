Литва в 2017-ом удвоила количество выданных украинцам трудовых виз

В основном из Украины в Литву едут дальнобойщики и строители разных специализаций

В 2017 году Литва выдала 34,5 тыс. трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места. Из них примерно 20 тыс. документов получили граждане Украины. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на данные литовского департамента миграции.

В 2016 году в Литву на работу прибыли 18 000 человек, из них примерно 10 тысяч украинцев.

По словам экспертов, чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков.

Бизнесмены утверждают, что больше всего забот доставляет долгое рассмотрение заявлений о выдаче виз и вида на жительство.

В департаменте миграции Литвы говорят, что с ростом трудовой миграции им не хватает сотрудников для того, чтобы рассматривать заявления вовремя.