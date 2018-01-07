Арктический воздух несет в Украину похолодание

Ночные заморозки ожидаются почти по всей стране

В Украине с начала недели постепенно будет холодать. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В результате влияния арктического воздуха с началом новой недели температура воздуха в Украине постепенно начнет снижаться", - говорится в сообщении.

В понедельник, 8 января, по всей Украине – облачно с прояснениями, без осадков. Лишь в западных областях ожидается дождь со снегом и мокрый снег. Теплее будет на юге – 6-8º тепла днем и 3-5º выше нуля ночью.

В центральной части от 2º до 5º тепла днем, ночью – 0-5º тепла. На севере, востоке и западе, кроме Прикарпатья и Закарпатья, – от -1º до 1º днем, ночью – -1-3º. В Закарпатье теплее – днем 7-9º тепла, 1-3º – ночью.

В Киеве без осадков. Температура ночью 1-3º мороза, днем от -1º до 1º.

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А уже во вторник, 9 января, ночные морозы распространятся по всей Украине.