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Главная » Страна » Общая сумма взяток, предложенных пограничникам в 2017-ом, превысила миллион гривен

Общая сумма взяток, предложенных пограничникам в 2017-ом, превысила миллион гривен

Общая сумма взяток, предложенных пограничникам в 2017-ом, превысила миллион гривен
Фото: Пресс-служба ГПСУ

ГПСУ отправила в полицию более тысячи соответствующих заявлений

07.01.18 99
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За минувший год украинским пограничникам предлагали взяток на сумму более чем в миллион гривен. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В 2017 году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполиции более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В 2018-ом уже зафиксирована очередная попытка подкупа пограничников в пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область). Двое граждан Азербайджана предлагали взятки на общую сумму 1850 грн пограничникам Сумского отряда за беспрепятственный пропуск через государственную границу. Их передали представителям полиции.

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