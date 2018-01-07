Общая сумма взяток, предложенных пограничникам в 2017-ом, превысила миллион гривен

За минувший год украинским пограничникам предлагали взяток на сумму более чем в миллион гривен. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В 2017 году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполиции более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В 2018-ом уже зафиксирована очередная попытка подкупа пограничников в пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область). Двое граждан Азербайджана предлагали взятки на общую сумму 1850 грн пограничникам Сумского отряда за беспрепятственный пропуск через государственную границу. Их передали представителям полиции.