В Киеве во дворе нашли противотанковую гранату Второй мировой войны

В Киеве на одном из частных дворов обнаружили противотанковую гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Инцидент произошел в субботу, 6 января. На номер "101" позвонили и сообщили, что на улице Лесной в Оболонском районе столицы на частном дворе в песке нашли подозрительный предмет. На место выехали сотрудники 1-го специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС.

Пиротехники обнаружили противотанковую гранату ПГ-7 времен Второй мировой войны. Боеприпас изъяли и уничтожили на полигоне.

Представители ГСЧС призывают звонить по номерам "101" или "102" в случае обнаружения подозрительных предметов, ведь в случае взрыва радиус разлета частей снаряда может достигать нескольких сотен метров.