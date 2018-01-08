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Главная » Страна » АТО: на Рождество боевики не удержались от провокаций
Ситуация на Донбассе

АТО: на Рождество боевики не удержались от провокаций

АТО: на Рождество боевики не удержались от провокаций
Фото: Пресс-служба Минобороны

В результате вражеского обстрела ранен украинский защитник

08.01.18 188
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Почти сутки продержалось Рождественское перемирие. Но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. 

В частности, на Донецком направлении противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Здесь оккупанты выпустили в сторону наших защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали. 

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано. 

Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. 

Напомним, вчера с полуночи и до 18:00 впервые в этом году на Донбассе не стреляли.

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