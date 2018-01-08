АТО: на Рождество боевики не удержались от провокаций

Почти сутки продержалось Рождественское перемирие. Но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, на Донецком направлении противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Здесь оккупанты выпустили в сторону наших защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали.
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На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.
Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.
Напомним, вчера с полуночи и до 18:00 впервые в этом году на Донбассе не стреляли.