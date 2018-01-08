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Ситуация на Донбассе

Американские беспилотники провели разведку над Донбассом и Крымом

Американские беспилотники провели разведку над Донбассом и Крымом
Фото: avia.biz.ua

На временно неконтролируемую Украиной территорию они не залетали

08.01.18 4540
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Беспилотник американских Военно-воздушных сил RQ-4A Global Hawk провел разведку над Украиной и районом проведения антитеррористической операции. 

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Разведчик поднялся с авиабазы на острове Сицилия. Он курсировал над Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областями. 

RQ-4A Global Hawk долетел до линии разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, однако не пересекал ее и не появлялся в воздушном пространстве над неподконтрольной территорией. 

Самолет совершал полет на высоте 16 км. 

RQ-4A Global Hawk может вести разведку на расстоянии 300 км, в том числе и отслеживать ситуацию на территории ОРДЛО и приграничных областях России. 

Также сообщается, что днем ранее еще один американский БПЛА Lockheed EP-3 Aries II провел разведку у берегов аннексированного Крыма. 

Напомним, в Украине создадут систему разведки и противодействия беспилотникам вблизи опасных военных объектов.

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