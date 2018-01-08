Суд арестовал экс-"министра" оккупационного правительства Крыма

Петра Михальчевского отправили в СИЗО на один месяц, хотя прокуратура просила о двух месяцах содержания под стражей

Херсонский городской суд избрал меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылку на прокуратуру АРК.

Михальчевский будет находиться в СИЗО Херсона.

Сторона обвинения настаивалана его аресте на 60 суток. По информации представителей прокуратуры, работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский содействовал в организации "референдума" по присоединению Крыма к России.

Михальчевский после заседания суда заявил, что ничего противоправного он не совершал и не участвовал в "референдуме" 2014 года.

"Я, можно сказать, попал под каток истории. Ничего противоправного не совершал. В организации "референдума" о присоединении Крыма к России отношения не имею, в самом референдуме не участвовал", – сказал Петр Михальчевский.

Адвокаты обвиняемого сообщили, что также не согласны с решением суда и будут подавать апелляцию.

Напомним, Михальчевского подозревают в совершении преступления по ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.