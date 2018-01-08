В Одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Украину в новом году. Об этом сообщает Думская.
В июле 2017 года эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze 2017, во время которых на его борт поднимался президент Петр Порошенко.
Корабль пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.