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Убийство правозащитницы Ноздровской

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской
Фото: Ирина Ноздровская / Facebook

Детали пока не сообщаются

08.01.18 268
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом вечером 8 января сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба министерства.

"Он задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины", - отметил Яровой.

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения - от станции метро "Героев Днепра" до поселка Демидов Киевской области.

Правоохранители также установили и опросили всех 6 водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17:00 до 18:00 двигались по указанному маршруту, провели поквартирные и подомовые обходы, опросив более тысячи жителей села.

Продолжаются активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с Ноздровской, чтобы получить дополнительную доказательную базу по этому делу.

В уголовном производстве по факту убийства Ноздровской назначено значительное количество криминалистических экспертиз.

Заместитель председателя Нацполиции Виталий Невгад отметил, что в настоящее время проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.

"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов - для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отслеживать ее (Ноздровской) движение, нахождение в определенном месте, доказательство мотивов и механизма совершения данного преступления", - отметил Невгад.

Он также добавил, что проверка полученной информации в ходе следственных действий позволит быть уверенным в том, что задержано именно лицо, виновное в совершении убийства, а также доказать его вину в этом.

Напомним, 1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

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