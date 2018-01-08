За время оккупации в российскую армию незаконно призвали 10 тыс. крымчан

С начала аннексии Крыма в вооруженные силы РФ незаконно призвали около 10 тыс. жителей полуострова. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

При этом в 2017 году значительно возросло количество крымчан, призванных в российскую армию. Если в 2016 году было призвана около 3100 человек, то за 2017 год в армию РФ отправили уже чуть менее 5 тыс. призывников из Крыма.

В 2017 году открыто минимум четыре уголовных дела за уклонение от службы в армии. Два дела в Симферополе, одно в Севастополе, одно в Ялте. По трем из них вынесены приговоры. Крымчане Трош и Бахолдин были приговорены к штрафам в размере 25 тыс. рублей каждому, при этом наличие судимости не освободило их от прохождения обязательной службы в оккупационных вооруженных силах.

Во время осенней призывной кампании 2017 года из Крыма и Севастополя в ВС РФ было призвано 2400 человек. По информации "начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК" Вадима Мешалкина, из этих 2400 человек 645 отправили служить в воинские части, расположенные на территории РФ.

Напомним, призыв жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.