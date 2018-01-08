АТО: боевики два часа обстреливали защитников Луганского из пулеметов и минометов

С начала суток зафиксировано 6 фактов нарушения боевиками режима. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении враг более двух часов вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитникам Луганского и выпустил в этом районе около полусотни мин. Неподалеку Светлодарска захватчики обстреляли наших воинов из гранатометов и пулеметов.

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На донецком направлении тяжелые минометы калибра 120-мм боевики применили на Приазовье по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы - вблизи Талаковки. Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия.