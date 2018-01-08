Ноздровскую убили за правозащитную деятельность, - Геращенко

Убийца признался в содеянном и рассказал подробности преступления

Мотивом убийства Ирины Ноздровской была ее правозащитная деятельность. Об этом сообщил народный депутату Антон Геращенко в Facebook.

"Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки", - написал он.

Депутат сообщил, что следствие поминутно восстановило картину преступления.

"Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской. Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность", - отметил Геращенко.

Он добавил, что следствие собрало убедительные доказательства, а преступник сделал чистосердечное признание и рассказал подробности убийства.

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Ранее в понедельник журналист Айдер Муждабаев сообщил в Facebook, что, по данным следствия, убийцей Ноздровской оказался близкий родственник судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского, который ранее на автомобиле насмерть сбил ее сестру. При этом, по информации журналиста, подозреваемый сознался в преступлении под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции.

Информацию, что убийцей Ноздровской оказался родственник Россошанского, подтверждают и источники Украинской правды.

Напомним, 1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.