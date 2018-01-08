Украинка возглавила мировой рейтинг теннисистов-юниоров

17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров после выхода на прошлой неделе в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене. Об этом пишет XSport.

На пять позиций ниже расположилась американка Аманда Анисимова, которая лидировала до этой недели.

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В первой двадцатке также находится еще одна украинка – Марта Костюк (№13). В общем рейтинге она 521-я.

Ястремская на данный момент идет на 177-м месте в классификации WTA.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина в Австралии выиграла свой 10-й титул в карьере.