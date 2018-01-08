Украинка возглавила мировой рейтинг теннисистов-юниоров

17-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров после выхода на прошлой неделе в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене. Об этом пишет XSport.
На пять позиций ниже расположилась американка Аманда Анисимова, которая лидировала до этой недели.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Серена Уильямс возвращается в профессиональный теннис
В первой двадцатке также находится еще одна украинка – Марта Костюк (№13). В общем рейтинге она 521-я.
Ястремская на данный момент идет на 177-м месте в классификации WTA.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина в Австралии выиграла свой 10-й титул в карьере.