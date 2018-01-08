Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » За год полицейские закрыли более 1300 игорных заведений

За год полицейские закрыли более 1300 игорных заведений

За год полицейские закрыли более 1300 игорных заведений
Фото: mvs.gov.ua

Изъято оборудование на 43 млн грн

08.01.18 32
000

В 2017 году правоохранители пресекли незаконную деятельность 1329 различных игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли почти 18 400 единиц игорного оборудования: игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер и тому подобное. Общая стоимость изъятого составляет 43 млн грн", - говорится в сообщении.

Также во время обысков полицейские изъяли 4,5 млн грн.

Нелегальные игорные заведения, которые работали под видом оператора государственной лотереи или без вывесок и находились в нежилых или подвальных помещениях

Относительно игроков составлены и направлены в суд 315 административных протоколов по ст. 181 (Азартные игры) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи за участие в нелегальных азартных играх предусматривает наказание в виде наложения штрафа до 425 грн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Ноздровскую убили за правозащитную деятельность, - ГеращенкоПолиция задержала подозреваемого в убийстве НоздровскойНад расследованием убийства Ноздровской работают 300 полицейских

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3298
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 2627
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 5091
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 3645
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1467
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 1679
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2358
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1544
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1489
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1072
  1. Американские беспилотники провели разведку над Донбассом и Крымом 4099 / 4697
  2. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2433 / 3394
  3. Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть 2427 / 2794
  4. NASA показало очередное сюрреалистическое фото Юпитера 2215 / 2536
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 1630 / 19296
  6. Китаянка заработала за четыре дня $2 млрд 1403 / 1655
  7. Мозг и нищета. Как нейронные связи провоцируют бедность 1281 / 1445
  8. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 1280 / 2628
  9. Умение понравиться. 5 сравнительно честных способов понравиться женщине 1212 / 1431
  10. Перезагрузить мозг. Как встать на путь, ведущий к успеху 806 / 2338
  1. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 17 / 3394
  2. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 16 / 19296
  3. Американские беспилотники провели разведку над Донбассом и Крымом 14 / 4697
  4. Скажи "нет". Как научиться отказывать, не боясь обидеть 8 / 2794
  5. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 7 / 2628
  6. Мозг и нищета. Как нейронные связи провоцируют бедность 6 / 1445
  7. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 5 / 1467
  8. В погоне за "Золотыми глобусами". Как заработать на "репетиции "Оскара" 4 / 1257
  9. Страхование дает свободный доступ к качественной медицине - Дмитрий Долецкий, «МетЛайф» 4 / 3319
  10. Ужгород: кофейня под замком 4 / 578
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.