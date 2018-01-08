За год полицейские закрыли более 1300 игорных заведений

В 2017 году правоохранители пресекли незаконную деятельность 1329 различных игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли почти 18 400 единиц игорного оборудования: игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер и тому подобное. Общая стоимость изъятого составляет 43 млн грн", - говорится в сообщении.

Также во время обысков полицейские изъяли 4,5 млн грн.

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Нелегальные игорные заведения, которые работали под видом оператора государственной лотереи или без вывесок и находились в нежилых или подвальных помещениях

Относительно игроков составлены и направлены в суд 315 административных протоколов по ст. 181 (Азартные игры) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи за участие в нелегальных азартных играх предусматривает наказание в виде наложения штрафа до 425 грн.