Кремль попытается сорвать поставки в Украину летального оружия из США, – Нuffpost

Российские власти намерены дискредитировать Украину после решения администрации президента США Дональда Трампа о поставках в Украину летального оружия. Об этом говорится в материале авторитетного американского издания HuffPost, передает УНИАН.

По данным канала ABC, план администрации Трампа предусматривает поставку в Украину 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет. В партию могут быть включены также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Как отмечают американские журналисты, реакция России на эти действия вполне предсказуема. В данном случае могут быть применены приемы информационной войны с использованием недостоверных или подтасованных фактов.

Кремль может, например, сказать: "Сегодня вы предоставляете Javelin Украине, а завтра он появится в Иране", – используя тот факт, что украинская таможня в январе 2017 года обнаружила в одном из самолетов, направляющихся в Иран из Киева части комплектующих к устаревшим ПТРК "Фагот" российского производства, которые практически не используются в украинской армии.

Как прогнозируют американские эксперты, действия Москвы будут направлены на дискредитацию украино-иранских отношений, и пострадают компании, работающие с Ираном. С украинской стороны санкций в отношении Ирана нет, а американская сторона санкции частично сняла или значительно облегчила.

Иран является одной из стран, где производятся украинские самолеты АН-140 для внутреннего рынка Ирана из украинских комплектующих.

С Ираном работает много украинских компаний. Одна из них – компания "Хорс", помогающая иранским авиакомпаниям в организации лизинга самолетов. Авиакомпания "Хорс" работает с 1990 года и специализируется на чартерных и регулярных перевозках. Как указано на сайте компании: "Полеты планируются в соответствии с потребностями клиентов и выполняются в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке".

"Каждый раз страна-агрессор пытается исказить факты, оторвать себе хотя бы часть исторической культуры, не забывая, при каждом удобном случае, унизить и оклеветать Украину. Россия целенаправленно борется с положительным имиджем Украины. Ей жизненно необходимо бороться со статусом оппонента на мировой арене. В данном контексте помощь и поддержка Америки и американского правительства Украине является мощным сдерживающим фактором российской агрессии", – подытожили американские журналисты.

Напомним, в декабре 2017 года Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украину на сумму 41,5 млн долларов.