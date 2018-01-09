Прогресса по миротворцам ООН на Донбассе в ближайшее время не будет, – Ельченко

Москва не согласится, чтобы миротворцы находились на государственной границе между Украиной и Россией

Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции на Донбассе, но Россия отвергла практически все важные положения. Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью Европейской правде.

"Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ", – сказал Ельченко.

По его словам, миротворцы должны стоять на государственной границе между Украиной и Россией, но РФ этот вариант отвергает.

"И это – "красная линия", которую никто никогда не перейдет. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет. Да, шанс был, но Россия его не использовала или не позволила использовать его", – подчеркнул Ельченко.

Посол добавил, что, по его мнению, Россия изначально не хотела миротворческой операции ООН на территории Донбасса.

"Я думаю, что это была просто игра... Им нужно или сохранение существующей ситуации, или так называемая "миротворческая" операция на российских условиях, которая заморозила бы этот конфликт на десятилетия. Ведь мы бы получили такую ​​миротворческую операцию, с которой потом не знали бы, что делать и как ее оттуда вывести", – сказал он.

Напомним, в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, в России заявляют, что вопрос введения миротворцев ООН надо согласовать с боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".