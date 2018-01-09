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Главная » Страна » Новости компаний «От чего нужно отказаться, чтобы покорить вершину успеха»

Новости компаний «От чего нужно отказаться, чтобы покорить вершину успеха»

<span class="label">Новости компаний</span> «От чего нужно отказаться, чтобы покорить вершину успеха»

13 февраля в Киеве пройдет уникальный мастер-класс «Лучшая версия себя» идеолога №1 по лидерству в мире Маршала Голдсмита. 8 часов практики в формате активного тренинга, 4 сессии по 1,5 часа и техники по саморазвитию от Голдсмита помогут открыть в себе настоящего лидера

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Этот мастер-класс для вас, если вы хотите:

  • По максимуму прокачать свои управленческие, лидерские качества
  • Действительно улучшить управленческие навыки (побудить сотрудников работать на общую цель)
  • Избавиться от убеждений и привычек, которые мешают полному раскрытию своего потенциала на пути к успеху (к лучшей версии себя)
  • Больше зарабатывать и получить более высокий статус
  • Ставить перед собой цели и быстро и эффективно достигать их, затрачивая минимум усилий
  • Достичь желаемого успеха в течение самого ближайшего времени, в зависимости от ваших внутренних целей и желаний

Благодаря инновационному формату проведения мастер-класса (техника активных вопросов) вы преодолеете все сдерживающие факторы и черты личности и начнёте активное развитие, достижение целей, выйдете на новый уровень доходов и успеха. Вы не просто получите знания и практические навыки по развитию лидерства. Вы получите мощную мотивацию, что станет катализатором изменений в вашей жизни.

О спикере:

Маршалл Голдсмит

  • входит в 50 выдающихся мыслителей, по версии Американской ассоциации менеджмента
  • журнал Business Week считает его одним из самых значительных практиков в развитии лидерства
  • журнал Forbes включил его в список пяти наиболее уважаемых бизнес-тренеров мира
  • работал с более чем 150 крупными руководителями и их командами
  • является основателем Marshall Goldsmith Group, проводящей тренинги по всему миру

Голдсмит – автор 10 книг, многие из которых стали бестселлерами и были переведены на десятки языков мира. На протяжении многих лет он занимался личностным развитием топ-менеджеров: в списке его клиентов — президент Всемирного банка Джим Ён Ким и CEO компаний Ford, Walmart, Pfizer, GlaxoSmithKline, Mayo Clinic и др.

Узнать больше: http://goldsmith.com.ua 0 (800) 755-652 Звонки бесплатны.

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