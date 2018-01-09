Командиры боевых самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили первые в 2018 году полеты.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
В ходе полетов отрабатывалась единая методика поддержания и восстановления навыков летного состава в технике пилотирования, навигации, боевом применении днем и ночью, в сложных метеорологических условиях при установленном минимуме погоды.
К полетам привлекался опытный летно-инструкторский состав воздушного командования "Центр".
Все задания были выполнены на отлично.