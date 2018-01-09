Украинский паспорт "сильнее" российского, - исследование

Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире, существенно улучшив свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованному во вторник компанией Henley & Partners ежегодному Индексу паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы, на протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии.

В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.

Россия заняла 48-е место в индексе, разделив его с Республикой Молдовой и Черногорией. Россияне могут посещать без визы 110 стран мира.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

Напомним, Польша не будет размещать на новых паспортах изображение Львова.