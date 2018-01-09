Порошенко благодарен Нацполиции за блестящую работу по раскрытию дела Ноздровской

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность правоохранителям за быстрое раскрытие убийства юриста Ирины Ноздровской и подчеркнул потенциал реформы полиции.
Об этом он заявил 9 января на встрече с руководством правоохранительных ведомств, сообщает Зеркало недели.
"Благодарен Национальной полиции за блестящую работу и быстрое раскрытие резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской", - сказал он.
Он добавил, что убийство вызвало обеспокоенность международных партнеров Украины.
По его словам, результаты расследования резонансного убийства Ноздровской основывается "на абсолютно доказанных уликах и экспертизах".
Напомним, Ирину Ноздровскую похоронили в Демидове.