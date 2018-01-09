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Убийство правозащитницы Ноздровской

Порошенко благодарен Нацполиции за блестящую работу по раскрытию дела Ноздровской

Порошенко благодарен Нацполиции за блестящую работу по раскрытию дела Ноздровской
Петр Порошенко / Фото: УНИАН

Президент заявил, что убийство юриста вызвало обеспокоенность международных партнеров Украины

09.01.18 78
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Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность правоохранителям за быстрое раскрытие убийства юриста Ирины Ноздровской и подчеркнул потенциал реформы полиции.

Об этом он заявил 9 января на встрече с руководством правоохранительных ведомств, сообщает Зеркало недели.

"Благодарен Национальной полиции за блестящую работу и быстрое раскрытие резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской", - сказал он.

Он добавил, что убийство вызвало обеспокоенность международных партнеров Украины.

По его словам, результаты расследования резонансного убийства Ноздровской основывается "на абсолютно доказанных уликах и экспертизах".

Напомним, Ирину Ноздровскую похоронили в Демидове.

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