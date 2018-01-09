В ночь на 8 января в оккупированном Перевальске Луганской области неизвестные залили синей и желтой краской памятники погибшим боевикам "ЛНР". Об этом сообщают местные сепаратистские СМИ.

На всех элементах мемориального комплекса написали нецензурные и оскорбительные выражения.

Начальник "городской полиции" Виктор Бабкин заявил, что местные "правоохранители" прилагают все усилия, чтобы найти "злоумышленников".

На фото присутствует нецензурная лексика