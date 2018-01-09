Россошанский в суде заявил, что согласен с предъявленным ему подозрением в убийстве Ноздровской

Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что согласен с предъявленным ему подозрением. Об этом он сказал 9 января во время заседания в Вышгородском районном суде Киевской области, передает Громадське.

"Я против того, чтобы меня брали под стражу. С подозрением я согласен, но с содержанием под стражей – нет", - подчеркнул он.

На вопрос адвоката семьи погибшей Ноздровской, почему он согласился с подозрением, Россошанский отвечать отказался.

"Я этому адвокату ничего отвечать не буду, потому что этот адвокат попил крови из моего сына", - заявил он.

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Прокуроры просят суд взять Россошанского под стражу без права освобождения под залог. Сторона обвинения считает, что подозреваемый может влиять на свидетелей и препятствовать проведению уголовного производства.

"Есть обоснованные доказательства полагать, что подозреваемый пытался уничтожить доказательства его причастности к совершению преступления. Также следует учитывать тот факт, что подозреваемый проживает в здании, которое находится вблизи здания, где проживала погибшая", - сказал прокурор.

Напомним, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве НоздровскойПодозреваемым является отец Дмитрия Россошанского Юрий. В полиции сообщили, что он якобы признался в совершении преступления.