Россошанского арестовали на два месяца без права внесения залога

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.
Соответствующее решение вынес судья Вышгородского районного суда Киевской области Алексей Рудюк, передает Украинская правда.
"Применить к подозреваемому Россошанскому Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе на срок 60 дней, без определения возможности внесения залога", - заявил судья.
Срок ареста Россошанского установили до 8 марта 2018 включительно.
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Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киевской области.
Напомним, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.
Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.
Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции главного управления Нацполиции в Киевской области.
8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве НоздровскойПодозреваемым является отец Дмитрия Россошанского Юрий. В полиции сообщили, что он якобы признался в совершении преступления.