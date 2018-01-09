В результате столкновения двух поездов в ЮАР пострадали более 200 человек

Во вторник, 9 января в ЮАР столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента пострадали более 200 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Столкновение произошло в пригороде Йоханнесбурга - Джермистоне. Пассажирский поезд на станции Geldenhuis врезался в состав, который стоял на платформе в ожидании отправления. Оба поезда направлялись в город Спрингс.

По словам пресс-секретаря службы Джермистона по управлению кризисными ситуациями Наны Радебе, как минимум 226 человек доставлены в больницы. По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. Сообщается также, что вагон одного из поездов сошел с рельсов.

Ранее в Торонто столкнулись два самолета.