Дочь Ноздровской считает, что настоящий убийца ее матери не найден

Дочь правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия не верит в то, что ее мать убил задержанный полицией Юрий Россошанский. Об этом она заявила Українським Новинам.

"Нет (не верю)", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Она считает, что настоящий убийца не найден, и призвала правоохранителей его найти.

Также Анастасия придерживается мнения, что Россошанский кого-то выгораживает в этом преступлении.

Напомним, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве НоздровскойПодозреваемым является отец Дмитрия Россошанского Юрий. В полиции сообщили, что он якобы признался в совершении преступления.

9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому Россошанскому в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.