В 2017 году заболеваемость корью выросла в 43 раза

За 11 месяцев 2017 года заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период 2016 было зарегистрировано 78 случаев кори (интенсивный показатель 0,18), наблюдается рост заболеваемости в 43,3 раза", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 75,6% больных - это дети.

Болезнь фиксировалась во всех регионах, кроме Луганской области (не приводятся данные по Крыму и Севастополю, которые оккупированы Россией). Больше всего заболевших - в Ивано-Франковской (1049), Одесской (931) и Закарпатской (416) областях.

В 2017 году было пять летальных случаев от кори в Одесской области: умерли два ребенка и трое взрослых.

По состоянию на 1 декабря 2017 года против кори, паротита и краснухи комбинированной вакциной КПК вакцинировали 322,6 тыс. детей в возрасте до одного года (87,8% от запланированного количества). Самые низкие показатели охвата прививками - в Закарпатской, Ровенской и Львовской областях. Самые высокие - в Киевской и Черниговской областях, а также в Киеве.