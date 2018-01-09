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Главная » Страна » В доме 55-летней женщины на Луганщине обнаружили арсенал оружия

В доме 55-летней женщины на Луганщине обнаружили арсенал оружия

В доме 55-летней женщины на Луганщине обнаружили арсенал оружия
Фото: Нацполиция

Хозяйка утверждает, что сдавала дом в аренду и не знала о складе

09.01.18 203
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В Луганской области при проведении обыска в доме 55-летней женщины правоохранители изъяли арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В ходе проведения санкционированного обыска в доме 55-летней женщины, в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли: более 14 тыс. патронов различного калибра, 31 РПГ, 4 мины МОН, 40 гранат, 14 запалов УЗРГМ, 26 выстрелов к РПГ, 18 стартовых двигателей к выстрелам РПГ, две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины "ДМ-11", – говорится в сообщении.

Хозяйка дома утверждает, что даже не подозревала о сладе оружия, потому что длительное время сдавала дом в аренду.

Полиция открыла дело по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.

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