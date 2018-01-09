В суде озвучили результаты расследования убийства Ноздровской

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской сторона обвинения озвучила версию следствия. Об этом сообщилнародный депутат Мустафа Найем в Facebook.

"По версии следствия, преступление было совершено на остановке общественного транспорта во время случайной встречи Ирины с Юрием Россошанским. Согласно озвученным материалам, 29 декабря 2017 года примерно в 17 часов вечера Ирина выехала от станции м. Героев Днепра на маршрутке №355 в сторону дома. Приехав на остановку по ул. Солнечной в с. Демидово, она встретила Юрия Россошанского. Между ними случилась словесная перепалка, и, как сказано в материалах дела, в этот момент у Россошанского "на почве длительных неприязненных отношений возник внезапный умысел умышленного противоправного причинения смерти" Ирине", - написал депутат.

Согласно версии следствия, в тот момент не было свидетелей их ссоры. Россошанский был в состоянии алкогольного опьянения и имел нож и, пользуясь моментом, он нанес Ирине 15 колото-ножевых ранений, от которых она скончалась.

После чего он положил тело на плечо, отнес его в сторону реки, снял с женщины одежду и сжег ее, когда вернулся домой.

Напомним, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы села Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве НоздровскойПодозреваемым является отец Дмитрия Россошанского Юрий. В полиции сообщили, что он якобы признался в совершении преступления.

9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому Россошанскому в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.