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Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы, - ГПУ

Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы, - ГПУ
Михеил Саакашвили / Фото: УНИАН

Результаты официальной экспертизы скоро станут известны 

09.01.18 35
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Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили отказывается предоставлять следствию образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "5 канала", передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, он добавил, что правоохранители предоставят результаты экспертизы в ближайшее время. 

"Хотел бы отметить, что он (Саакашвили, - ред.) никоим образом не содействует объективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть, этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос – его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", - сказал заместитель генпрокурора. 

По словам Енина, правоохранители, в первую очередь, расследуют финансирование акций протеста в поддержку Саакашвили. 

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность Михеила Саакашвили и Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями.

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