ГПУ: Из-за реорганизации судов дело Януковича могут начать рассматривать заново

В связи с созданием окружных судов вместо районных в Киеве может возникнуть необходимость пересмотра дела о государственной измене Виктора Януковича. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений в эфире "5 канала", передает LB.ua.

"Мы высказываем еще одну обеспокоенность результатами создания окружных судов. Потому что на сегодняшний день остается открытым вопрос процесса того же Януковича. С созданием окружного суда есть вероятность, что все материалы дела будут вынуждены слушать заново. Мы не можем себе позволить слушание заново всех резонансных уголовных производств, которые есть даже в органах прокуратуры", - заявил он.

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Напомним, 29 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которые предусматривают ликвидацию местных судов и создание вместо них окружных.