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Нидерландский суд заморозил активы компаний Ахметова, - СМИ

Нидерландский суд заморозил активы компаний Ахметова, - СМИ
Ринат Ахметов / Фото: politrada.com

Решение суда касается в том числе Metinvest и DTEK

09.01.18 608
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В Нидерландах суд выдал временный приказ о замораживании счетов основанных в Нидерландах компаний бизнес группы Systems Capital Management (SCM), владельцем которой является Ринат Ахметов. Решение суда связано с длительным судебным процессом по делу "Укртелекома" на 820 млн долларов. Об этом сообщает Голос Америки.

Суд выдал временное решение заморозить активы зарегистрированных в Нидерландах предприятий SCM, среди которых сталелитейная Metinvest и энергетическая компания DTEK.

Представитель компании Raga прислал в понедельник информационному агентству Reuters решения суда.

Компания SCM в свою очередь заявила, что ей ничего не известно о решении нидерландского суда.

"Если речь идет о деле активов группы SCM, то они работают без изменений", - говорится в заявлении.

Напомним, 5 января издание The Financial Times сообщило, что районный суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке активов украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820 млн по делу о покупке им Укртелекома в 2013 году. Согласно сообщению, активы заморожены по иску компании Raga Establishment (ранее EPIC Telecom Invest), которая принадлежит бывшему акционеру Родовид Банка бизнесмену Денису Горбуненко. Компания продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за $860 млн, но бизнесмен якобы внес только $100 млн и прекратил платежи. 

Издание отметило, что под "заморозку" может попасть квартира Ахметова в лондонском комплексе One Hyde Park, которая на момент покупки в 2011 году была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании. 

В сообщении отмечается, что бизнесмен может подать апелляцию на решение суда до 8 января. 

В 2011 году компания "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства Укртелеком, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора. 

В мае 2017 года Фонд госимущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании "ЕСУ" и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.

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