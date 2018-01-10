Общий ущерб Донбасса от ведения боевых действий оценивается в 13 млрд грн

Больше всего пострадал жилой фонд

За время военных действий на Донбассе был нанесен ущерб на 13 млрд грн.

Об этом говорится в ответе на запрос "Главкома" о сводных данных о поврежденных, разрушенных объектах и общих убытках, нанесенных Донбассу, предоставленных военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей.

В частности, по данным Луганской ВГА, на 1 октября 2017 года насчитывалось 7627 поврежденных и разрушенных объектов. Общая сумма убытков составляла 9 млрд грн.

Больше всего досталось частному жилищному фонду: повреждены 3444 дома в Станично-Луганском районе, 2244 - Попаснянском районе, 289 - Новоайдаровском районе, 143 - Лисичанске и 30 - Рубежном. В целом разрушены 393 жилых дома на сумму 432,4 млн грн.

От военных действий пострадали 25 учреждений образования, 15 объектов промышленности, 13 учреждений культуры и спорта, 10 учреждений здравоохранения.

Существенные потери понесла и дорожная инфраструктура Луганской области: разрушена 21 автомобильная дорога государственного значения (сумма ущерба оценивается в 2,1 млрд грн), 37 местных дорог (1 млрд грн) и 10 мостов (195,3 млн грн).

Не меньшие убытки понесла Донецкая область. По состоянию на 1 декабря 2017 года разрушенными и поврежденными считаются 7403 объекта. Сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн.

Львиную часть поврежденных зданий составляют жилые дома (7151). Далее расположились объекты дорожно-транспортной инфраструктуры (36), заведения торговли (31), общеобразовательные учебные заведения (27), учреждения здравоохранения (21).

Напомним, Папа Римский призвал мировое сообщество не забывать о войне в Украине.