В Донецке люди ходят на кладбище с боеприпасами

Жители оккупированного Донецка посещают Еврейское кладбище возле церкви на улице Стратонавтов несмотря на большое количество имеющихся там боеприпасов.
Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.
"Как сообщил наблюдателям священник, в церкви на улице Стратонавтов, около 1 км к северу от центрального железнодорожного вокзала Донецка, на маленьком кладбище очень много боеприпасов", — говорится в сообщении.
Он также добавил, что люди все равно ходят на кладбище, несмотря на риск пострадать от боеприпасов, который усиливается также из-за наличия густой растительности.
О большом количестве боеприпасов рассказала также пожилая пара, которая живет неподалеку.
Напомним, Полторак объявил о строительстве нового завода боеприпасов в Украине.