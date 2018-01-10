В Донецке люди ходят на кладбище с боеприпасами

Жители оккупированного Донецка посещают Еврейское кладбище возле церкви на улице Стратонавтов несмотря на большое количество имеющихся там боеприпасов.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

"Как сообщил наблюдателям священник, в церкви на улице Стратонавтов, около 1 км к северу от центрального железнодорожного вокзала Донецка, на маленьком кладбище очень много боеприпасов", — говорится в сообщении.

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Он также добавил, что люди все равно ходят на кладбище, несмотря на риск пострадать от боеприпасов, который усиливается также из-за наличия густой растительности.

О большом количестве боеприпасов рассказала также пожилая пара, которая живет неподалеку.

Напомним, Полторак объявил о строительстве нового завода боеприпасов в Украине.